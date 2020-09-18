شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير بحري يكشف زيادة القرصنة على السفن في 2020 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشف تقرير بحرى دولي عن زيادة اعمال القرصنة البحرية في الربع الاول من العام الجارى 2020،على الرغم من تفشي جاءحة كورونا في العالم.
وقال موقع مارين انسايت marineinsight على الرغم من الانخفاض العالمي في القرصنة خلال السنوات الأخيرة، شهدت الأشهر الـ 12 الماضية تصاعدًا في الهجمات على الشحن التجاري. في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020 وحده سجل مركز IMB للإبلاغ عن عمليات القرصنة في العالم عن ارتفاعًا بنسبة 24٪ في هجمات القرصنة في جميع أنحاء العالم
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
101,641
-
تعافي
87,158
-
وفيات
5,715
كانت هذه تفاصيل خبر تقرير بحري يكشف زيادة القرصنة على السفن في 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.