شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير بحري يكشف زيادة القرصنة على السفن في 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف تقرير بحرى دولي عن زيادة اعمال القرصنة البحرية في الربع الاول من العام الجارى 2020،على الرغم من تفشي جاءحة كورونا في العالم.

وقال موقع مارين انسايت marineinsight على الرغم من الانخفاض العالمي في القرصنة خلال السنوات الأخيرة، شهدت الأشهر الـ 12 الماضية تصاعدًا في الهجمات على الشحن التجاري. في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020 وحده سجل مركز IMB للإبلاغ عن عمليات القرصنة في العالم عن ارتفاعًا بنسبة 24٪ في هجمات القرصنة في جميع أنحاء العالم