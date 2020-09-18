شكرا لقرائتكم خبر عن تكثيف العمل لإنجاز خطة صيانة وتطوير 15 مبنًى تعليميًّا بالسويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور عبدالله رمضان، نائب المحافظ، بجولة تفقدية لمتابعة خطة صيانة المباني التعليمية والتي تشمل عدد 15 مدرسة ومبني تعليميًا، استعدادًا لبدء العام الدراسي في منتصف أكتوبر 2020 والتي تتضمن أعمال تطوير ورفع كفاءة الكهرباء والصرف الصحي والمقاعد المدرسية ومداخل ومخارج المدرسة وأعمال دهانات وتجميل وحدائق.

وبدأ الدكتور عبدالله رمضان، نائب المحافظ، جولته بمدينة السادات لتفقد أعمال التطوير بمدرسة السادات الإعدادية بنبن ومدرسة السادات الثانوية الصناعية بنات بحي الأربعين.

وشدد نائب المحافظ على حي الأربعين بتكثيف أعمال النظافة العامة خارج المدرسة ورفع القمامة والأتربة المتراكمة وكنس الشوارع بمحيط المدارس بالتنسيق مع فريق الطوارئ والتدخل السريع بجهاز النظافة، مؤكدا على سرعة الانتهاء من الأعمال قبل بدء العام الدراسي الجديد، مشيرا إلى أن اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس ،أكد على أهمية مراجعة كل أعمال السلامة المهنية وأعمال الكهرباء والصرف الصحي ودورات المياه للحفاظ على الطلاب.

رافق رمضان في الجولة كل من مسؤولي الشعبة الهندسية، وماجدة حسن، مدير عام المالية بمديرية التربية والتعليم، ومحمد توفيق، مدير إدارة شمال، وضحى تمام، مدير إدارة جنوب، وإشرف السروي، مدير التعليم العام، وعيوشة عبدالعزيز، مدير الجودة، وأحمد عبدالحميد، مدير التعليم الفني، ورؤوف عياد، مدير التعليم الثانوي، ومحمد الرخاوي، مدير الأزمات بالمديرية، ومسؤولي المديرية، ومديري المدرستين والشركات المنفذة للأعمال.

وأشار نائب المحافظ إلى أن مسؤولي هيئة الأبنية التعليمية بتكثيف الأعمال بالتنسيق مع الشعبة الهندسية والتربية والتعليم والمتابعة المستمرة للأعمال لإنجاز التطوير.

كما رافق نائب المحافظ شريف مسلم، نائب مدير هيئة الأبنية التعليمية بالسويس، وعبدالصمد أحمد، مدير عام الإسكان، ووجدي السيد، مدير عام الطرق، ومحمود زهرة، رئيس فرع الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، وخالد البدري، ممثل لقطاع الكهرباء، وعادل خشانة، مدير التجميل والحدائق، ورضا عبود، نائب مدير التجميل والطوارئ، ومحمد سامح ممثلًا لحي الأربعين، وممثلو التنظيم والنظافة والمرافق بالحي، وأشرف سليمان، مدير فريق الطوارئ بجهاز النظافة.

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