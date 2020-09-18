شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمومة والطفولة» تقدم جلسات تأهيل وارشاد أسري لـ اليوتيوبر أحمد حسن وزينب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت الدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة بعد اخلاء سبيل اليوتيوبر أحمد حسن وزينب بكفالة 40 ألف جنيه وتكليف المجلس القومي للطفولة والأمومة باستمرار متابعة الحالة الاجتماعية للمجني عليها، ووالديها وذويها لمنع استغلالها بأي صورة من صور الاستغلال مرة أخرى، أو تعريضها للخطر سيتم المتابعة الدورية للطفلة لضمان سلامتها وتحقيق سلامة التنشئة الواجب توافرها لها. لافتة إلى أنه سيتم عقد عدة جلسات ارشاد أسري للأب والأم لتوجيههم نحو أساليب ومباديء التربية الايجابية.
وأضافت السنباطي أنه تم تكليف المجلس القومي للطفولة والأمومة باستمرار متابعة الحالة الاجتماعية للمجني عليها، ووالديها وذويها لمنع استغلالها بأي صورة من صور الاستغلال مرة أخرى، أو تعريضها للخطر. وتؤكد السنباطي أنه سيتم المتابعة الدورية للطفلة لضمان سلامتها وتحقيق سلامة التنشئة الواجب توافرها لها. لافتة إلى أنه سيتم عقد عدة جلسات ارشاد أسري للأب والأم لتوجيههم نحو أساليب ومباديء التربية الايجابية.
وتقدمت السنباطى بخالص التقدير والامتنان للمستشار النائب العام لحرصه دائما على تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال واتخاذ كافة التدابير التي من شأنها حمايتهم.
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