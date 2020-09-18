شكرا لقرائتكم خبر عن حى الجمرك يحذر بإنذارات عدم إلقاء القمامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قامت إدارة شؤون البيئة وإدارة الرصد البيئي بإشراف محمود شحاته بريك رئيس حي الجمرك بشن حملة توجهت إلى محل الشكوى الكائنة أمام ٩، ١١ فهمي الناضوري وذلك للتضرر من قيام سكان العقارات المجاورة بإلقاء القمامة على قطعة أرض وتم إنذار السكان بعدم إلقاء القمامة وإلا سيتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

الشكوى الكائنة ٢٠ شارع الرجباني- الجمرك، وتبين أنها قطعة أرض مكان عقار متهدم بها ردم وبعض القمامة وتم إنذار السكان بعدم إلقاء القمامة وإلا سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك .

وذلك في إطار الإستجابة الفورية لشكاوي المواطنين والعمل على حلها وجاري المتابعة.

الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,641

تعافي 87,158

وفيات 5,715

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حى الجمرك يحذر بإنذارات عدم إلقاء القمامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.