شكرا لقرائتكم خبر عن «البحوث الفلكية»: زلزال بقوة ٥.٨ ريختر بجزيرة «كريت».. وشعر به سكان المدن الساحلية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد الدكتور محمد جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن محطات الشبكة القومية للزلازل سجلت هزة ارضية موقعها جزيرة كريت وتبعد حوالى ٤٠٠ كم من السواحل المصرية قوتها ٥.٨ درجة على مقياس ريختر في تمام الساعة السادسة والنصف بالتوقيت المحلى.
وقال جاد، أن الهزة شعر بها بعض المواطنين بالمدن والسواحل المصرية، مشيراً إلى أنه لَم يصل للمعهد أي إشارة عن وقوع إصابات أو حوادث بسبب الهزة، موضحا أنه جارى تحليل جميع البيانات الخاصة بالزلزال.
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الوضع في مصر
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اصابات
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101,641
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تعافي
87,158
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وفيات
5,715
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