شكرا لقرائتكم خبر عن 43 مرشحًا محتملًا إجمالي المتقدمين للبرلمان بالإسماعيلية في ختام اليوم الثاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مصادر بمجمع محاكم الإسماعيلية إن لجنة تلقي طلبات الترشح للبرلمان تلقت، اليوم الجمعة، 6 طلبات ترشح للبرلمان ليصل إجمالي عدد طلبات المرشحين المحتملين لانتخابات البرلمان المقبلة 43 طلبا منذ فتح باب التقديم، أمس الخميس.

وأضافت المصادر أن مرشحة محتملة تُدعى عفاف الغندور، اشتكت من تأخر وصول نتيجة الكشف الطبى لها حتى يمكن تقديم اوراقها، وأن الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة، وعد ببحث شكواها.

واستمرت قوات الأمن بالإسماعيلية بتكثيف تواجدها في محيط مجمع المحاكم وداخل قاعة مجمع المحاكم المركزية ومحكمة الإسماعيلية الابتدائية لتأمين عملية التقديم في ظل توافد عدد كبير من المرشحين المحتملين لتقديم أوراقهم.

كان عدد من المرشحين المحتملين تقدموا بأوراقهم للكشف الطبى وبلغ عددهم 110 مرشحين محتملين، ومن المتوقع أن يتوافدو إلى مقر اللجنة العليا للانتخابات لتقديم أوراقهم، حيث فضل البعض تقديم أوراقه أولًا للجنة، ثم توقيع الكشف الطبي لاحقًا، بينما فضل آخرون توقيع الكشف الطبي ثم تقديم الأوراق كاملة.