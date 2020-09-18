شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مسائية لإزالة الإشغالات المخالفة شرق الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل إدارة إشغال الطريق في حى المنتزه أول شن الحملات بشوارع الحى وبرعاية جمال جابر، سكرتير عام الحي، بغرض إعادة الانضباط ومنع المخالفات وتنفيذ قرارات الغلق للمحلات في مواعيدها المقررة، حيث تم المرور على شوارع كل من الملك حفنى بحرى، جمال عبدالناصر البكباشى العيسوي، خالد بن الوليد.

يأتى هذا في ضوء تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بغلق المحال التجارية والمقاهى في المواعيد المحددة لها وبناء على توجيهات المهندسة جيهان مسعود، رئيس الحي.

ومازالت الحملات مستمرة لإعادة الانضباط بنطاق الحى والتأكد من الالتزام بقرارات رئاسة مجلس الوزراء.