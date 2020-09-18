شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: انطلاق امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية غدًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تنطلق غدا السبت امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية (صناعي ـ زراعي ـ تجاري ـ فندقي) للعام الدراسي 2019/2020، في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
وتستمر الامتحانات التحريرية حتى يوم الثلاثاء الموافق 29/9/2020، على أن تتم الامتحانات العملية للدور الثاني يوميًا عقب الامتحانات التحريرية وتنتهي يوم الأربعاء الموافق 30/9/2020، كما تبدأ أعمال تقدير الدرجات لجميع النوعيات يوم الخميس الموافق 1 أكتوبر 2020.
ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات (238113) طالبًا/طالبة منهم (119853) طالبًا وطالبة بالتعليم الصناعي، و(36228) طالبًا وطالبة بالتعليم الزراعي، و(77269) طالبًا وطالبة بالتعليم التجارى، و(4763) طالبًا وطالبة بالتعليم الفندقي.
ويبلغ إجمالي عدد اللجان الأصلية بجميع القطاعات (424) لجنة، منها (205) لجان تعليم صناعى، (72) لجنة تعليم زراعي، (138) لجنة تعليم تجاري، (9) لجان تعليم فندقي، ويبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة (35) مركزا، منها (6) مراكز بالقاهرة والجيزة.
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