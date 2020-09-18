شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف الاسكندرية» تتسلم الدفعة العاشرة من لحوم «صكوك الأضاحي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ وسام كاسب، مدير عام المتابعة بمديرية أوقاف الإسكندرية، إن المديرية تسلمت الدفعة العاشرة من لحوم صكوك الأضاحي لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين من المقيمين بقرى ونجوع 7 إدارات فرعية بالمحافظة، الجمعة، وجرى توزيعها على المستحقين وفق ضوابط معينة لضمان توصيلها إلى مستحقيها.

وأضاف أن المديرية تسلمت 3 أطنان من خلال لجنة رسمية لتسليمها للإدارات الفرعية للقيام بعملية التوزيع على المواطنين المستحقين، بمختلف الإدارات.

وأشار إلى أنه باستلام الدفعة العاشرة ترتفع الحصيلة الإجمالية للصكوك حتى الآن إلى 39 طنًا.

وأكد أن مديرية أوقاف الإسكندرية حريصة على إيصال هذه اللحوم إلى مستحقيها في شتى ربوع المحافظة بصورة كريمة وعادلة.

كانت المديرية حققت رقمًا قياسيًّا جديدًا في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف لأول مرة في تاريخها، هذا العام في تجميع واستقبال 6200 صكّ بقيمة 11 مليونًا و160 ألف جنيه.

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