شكرا لقرائتكم خبر عن رفع كفاءة الإضاءة بالمدينة الشبابية بأبي قير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت إدارة الكهرباء بحي ثان المنتزه، تحت إشراف اللواء أشرف بهجت، رئيس الحي، بأعمال صيانة عدد 12 عمود إنارة بالمدينة الشبابية بأبي قير، وتركيب عدد 2 كشاف وصيانة 2 آخرين بعزبة مقنص طريق حوض 13.

جاءت الأعمال تنفيذًا لتعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، للتيسير على المواطنين وإنارة كل الشوارع الرئيسية والفرعية واتخاذ اللازم نحو رفع كفاءة مرفق الإضاءة العامة.