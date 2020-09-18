شكرا لقرائتكم خبر عن «قرية الصعايدة» ... المياه الجوفية تملأ فناء الوحدة الصحية وتهدد صحة الأهالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

المظلومية ... هكذا اطلق سكان قرية الصعايدة التابعة لمركز طيبة شمالى الاقصر، على قريتهم، نتيجة النقص الكبير في الخدمات وما يحتاجونه من ترميم للمبانى الحكومية المختلفة ونقص في أطباء الوحدة الصحية، التي تملائها المياه الجوفية المتعفنة الناقلة للحشرات والامراض وتهدد الصحة العامة. فالأهالي يطالبون المسئولين بالتدخل العاجل لرفع المعاناة عن كاهلهم وتوفير البنية التحتية للقرية كما بحدث في العديد من القرى الاخرى. وناشد الاهالى بتدخل محافظ الاقصر، وارسال لجان معاينة لقريتهم لوضعها على خريطة التنفيذ لما بحتتجونه من خدمات.

وتقول الدكتورة حنان الغزالي، منسق مبادرة «بلدى» أن قرية الصعايدة من القرى التي تحتاج لاهتمام من المسئولين لاحتياج القرية العديد من الخدمات الضرورية التي يحتاجها الاهالى، مؤكدة ان من اهم مشكلات القرية، تسرب المياه الجوفية بفناء الوحدة الصحية وتعفنها وما تسببه من نقل للحشرات الضارة والامراض للاهالى، بجانب ان الوحدة الصحية تفتقر لكل مقومات الخدمات حيث لا يوجد بها طبيب إلا طبيب أسنان واحد ياتى مرة في الاسبوع بجانب نقص كامل في احتياجات الوحدة الصحية مما يضطر الاهالى للتوجه للوحدات الصحية في القرى المحاورة التي تبعد على الأقل من ٥ إلى ١٠ كم أو التوجه للعيادات الخارجية التي تستنزف مواردهم. مطالبة بتدخل عاجل من المحافظة، لشفط المياه الجوفية وتوفير الأطباء، وتزويد الوحدة الصحية بالمعدات والاجهزة اللازمة لتقديم الخدمات الصحية التي يحتاجها المواطنين.

وشدد محمود حسين، من الاهالى بضرورة ان تهتم الوحدة المحلية بالقرية، وتوفير ما تحتاجه من خدمات، موضحاً ان مكتب البريد يحتاج إلى ترميم وتطوير، كما ان مبنى الوحدة المحلية للقرية يوجد في مركز الشباب، مؤكدا القرية تحتاج لمبنى حتى يتم تقديم الخدمات المناسبة لهم. فيما أشار على ياسين، إلى ان المحافظة خصصت قطعة ارض لإقامة عدد من المشروعات المختلفة بها وحتى الان لم يتم استثمارها، والأرض مهملة ولم يتم اقامة أي مشروع خدمى عليها، بجانب ان المسجد يحتاج إلى توسعة واعادة احلال وتجديد لمواجهة الزيادة في الاعداد، لافتاً إلى انهم تقدموا بالعديد من الشكاوى لاعادة ترميمه وتطويره دون جدوى.