شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الإسكندرية» تعلن انطلاق حملة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي حتى نهاية 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خالد جمال عبدالغنى، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، بدء فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى، بداية من اليوم الجمعة 18سبتمبر حتى نهاية العام الجارى 2020.

وقال في تصريحات صحفية، الجمعة، أن المبادرة تستهدف جميع المواطنين فوق سن الأربعين عاما، علاوة على المرضى الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاما من المصابين بارتفاع ضغط الدم والسكرى المسجلين بقاعدة بيانات حملة ١٠٠ مليون صحة، من خلال تقديم خدمة الكشف المبكر عن مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم وزيادة الوزن والسمنة، والاعتلال الكلوي المزمن، ويشمل ذلك الكشف الطبى وإجراء الفحوصات اللازمة وصرف العلاج المناسب مجانا مع التوعية الصحية للمواطنين.

وشدد على أن جميع الفرق الطبية العاملة بالمبادرة تلتزم بشكل دقيق، باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية الضرورية لمكافحة العدوى وبما يضمن سلامة المترددين.

بدورها قالت الدكتورة شيماء صبرى، مدير إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، إن الخدمات تقدم من خلال 255 فرقة طبية متواجدة داخل وحدات الرعاية الأولية بالمحافظة ونقاط ثابتة بالأندية ومراكز الشباب، علاوة على 35 فرقة متحركة تتوجه للمصانع والشركات وأماكن التجمعات، وتعمل تلك الفرق على فترتي عمل، الأولى من التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا، والثانية من الثالثة عصرا حتى التاسعة مساءً.

وأوضحت أن الحالات التي سيتم اكتشافها بالوحدات تتم إحالتها فورا إلى المستشفى الأقرب لسكن المريض لاستكمال الفحوص الطبية واستصدار قرار العلاج على نفقة الدولة وصرف العلاج مجانا.

Advertisements