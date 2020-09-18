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تعليم الوادي الجديد: الاستعداد لإمتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية

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أحمد عبد السلام 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتورجمال حسن محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، انه تم الإنتهاء من الإستعداد لإمتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية والتى تنطلق غدا السبت 19 سبتمبر الجارى وتستمر حتى 1 أكتوبر المقبل .
وقال أن اجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدون إمتحانات الدور الثانى ٣٢٧ طالب وطالبة أمام ٣ لجان سير، وتشمل لجنة مدرسة الخارجة الصناعية بنين بمعدل ١١٠طالب، ولجنة مدرسة موط الصناعية بنين بمعدل ١٠٦طالب، ولجنة مدرسة الفرافرة الصناعية بمعدل ١١١طالب .

- صورة أرشيفية

وأكد أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لحماية الطلاب وجميع القائمين بأعمال الإمتحانات ومنها التباعد بين الطلاب فى المقاعد والإلتزام بارتداء الكمامات الطبية وقياس درجات الحرارة أثناء الدخول بالإضافة إلى تعقيم وتطهير اللجان قبل وبعد الإمتحان ،مشيراً الى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية على تواصل دائم مع غرف العمليات المشكلة بالإدارات التعليمية لمتابعة سير أعمال الإمتحانات لحظة بلحظة وتذليل كافة العقبات التى قد تعرقل العمل .

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