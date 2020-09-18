شكرا لقرائتكم خبر عن فى مصر تستطيع.. أبطال حرس الحدود يكشفون بطولات مواجهة أعمال التهريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الإعلامى أحمد فايق، أن مصر لديها رجال يقفون على حراسة الحدود، ويستطيعون منع أى شخص من المرور بشكل غير شرعى، قائلا:" قادرون على منع النملة نفسها من المرور"، مضيفا أنه بفضل رجال الجيش المصرى، وقوات حرس الحدود، هناك أمن وأمان على الحدود المصرية، مشيرا إلى أن استوديو مصر تستطيع يتشرف باستضافة 3 من رجال حرس الحدود، من قدموا نماذج رائعة فى العمل وحماية الوطن، مؤكدا أن كل قصصهم بطولات عظيمة.

وفى بداية الحلقة تحدث العميد أشرف عبد العزيز، حول اصابته بخمس طلقات أثناء مطاردته لأحد العناصر المهربة على الحدود الغربية، وحيث بدأت القصة حينما وصلتهم معلومة حول دخول عناصر تهريب من الحدود الغربية، وتم تتبع أثر السيارات المهربة فى منطقة بحر الرمال.

وأضاف العميد أشرف عبد العزيز، أن العناصر المهربة لديهم عربات دفع رباعى يستغلونها فى السير عبر منطقة بحر الرمال، ويتم مواجهتهم بعدة وسائل متطورة ويتم تحديثها باستمرار، مؤكدا أن المهمات قد تمتد لشهر كامل فى تتبع بعض عمليات التهريب، بالتعاون مع أسلحة الجيش المصرى المختلفة.

وأكد العميد أشرف، وهو من قوات حرس الحدود، أن الخروج للمهمة يكون باستعداد تام للشهادة أو الرجوع غانمين، ومهمتهم فى تأمين خط الحدود، يجب أن يكون عبر "جثثهم"، أو القبض عليه، ومواجهة كافة أشكال التهريب، خاصة ان كافة أعمال التهريب تدمر الوطن سواء مخدرات أو سلاح أوغيره.

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من جهته قال المقدم إيهاب حامد، أحد ضباط قوات حرس الحدود، أن عمليات مواجهة التهريب متواصلة فى كل وقت، مؤكدا أن القوات تتواجد فى كافة الاتجاهات الاستراتيجية على مستوى مصر، وحيث هناك تطوير مستمر وتحديث كامل فى كافة أشكال التعامل مع المهربين، وكذلك تأمين الدخول الشرعى للبلاد عبر المنافذ والمعابر الرسمية، التى تم تزويدها بكافة أشكال المراقبة.

وأضاف المقدم ايهاب حامد، أن الاكتشافات المستمرة لعمليات التهريب، أكسبت الضباط خبرة كبيرة، وهناك عمليات يتم اكتشافها عبر عربات النقل، وتم ايجاد كميات مخدرات أسفل البضاعة التى تحملها السيارة.

كان اللواء أركان حرب أيمن شحاتة قائد قوات حرس الحدود، قد أكد إن منظومة التأمين لها عوامل تؤثر عليها يتم دراستها جيدا، وأهمها طبيعة الأرض التي يتم التعامل معها، وهناك خطط يتم دراسته مسبقاً، مضيفا خلال لقاءه مع الإعلامي أحمد فايق ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يذاع على قناة dmc: "كل شهر إدارة المخابرات الحربية تتيح خرائط بالمسارب الجديدة للتهريب ويتم التعامل معها، والسلع التي يتم تهريبها تختلف من جهة إلى أخرى، ويتم ضبط من يحاولون التنقيب عن الذهب بطريقة غير مشروعة، ومؤخراً بدأوا يهربون عبر البحر، ولكنهم يفاجئون بقوارب حرس الحدود تداهمهم في البحر أثناء إتمام عملية التهريب، وخلال عام 2019 ـ 2020 تم اكتشاف 31 نفق".