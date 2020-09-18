شكرا لقرائتكم خبر عن ضابط بحرس الحدود يكشف معركة الساعة ونصف مع العناصر الإرهابية وكيف استسلموا له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الرائد محمود مغازى، أحد أبطال قوات حرس الحدود، عن ضبطية تعامل معها أثناء خدمته، وحيث ورد معلومات بأن هناك عناصر ستقوم بتهريب مخدرات، وتم تتبع المعلومة ودفع دوريات مشتركة وكمائن مدبرة وغير مدبرة، وتم التعامل مع الضبطية وتبادل لاطلاق النار مع العناصر المهربة.

وأضاف الرائد مغازى، أن مطاردة حدثت مع تلك العناصر المرصودة، وظلت عمليات الاشتباك لأكثر من ساعة ونص، وبعدها استلسمت العناصر المهربة، والقبض على 4 أفراد، ومعهم أكثر من ألف كيلو حشيش، والعديد من الأسلحة، والتلفونات المهربة، مشيرا إلى أن أصيب بطلق نارى فى ذراعه أثناء مواجهته مع أحد عمليات التهريب، وقبض وقتها على كافة المهربين، وأكثر من مليون قرص مخدر، وكميات من الهيروين.

كان اللواء أركان حرب أيمن شحاتة قائد قوات حرس الحدود، قد أكد إن منظومة التأمين لها عوامل تؤثر عليها يتم دراستها جيدا، وأهمها طبيعة الأرض التي يتم التعامل معها، وهناك خطط يتم دراسته مسبقاً، مضيفا خلال لقاءه مع الإعلامي أحمد فايق ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يذاع على قناة dmc: "كل شهر إدارة المخابرات الحربية تتيح خرائط بالمسارب الجديدة للتهريب ويتم التعامل معها، والسلع التي يتم تهريبها تختلف من جهة إلى أخرى، ويتم ضبط من يحاولون التنقيب عن الذهب بطريقة غير مشروعة، ومؤخراً بدأوا يهربون عبر البحر، ولكنهم يفاجئون بقوارب حرس الحدود تداهمهم في البحر أثناء إتمام عملية التهريب، وخلال عام 2019 ـ 2020 تم اكتشاف 31 نفق".