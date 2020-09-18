شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. نصائح للتعامل مع الأطفال المصابين بصدمات نفسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشير صدمة الطفولة المبكرة إلى التجربة المؤلمة التى تحدث للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و6 سنوات، ونظرًا لأن الأطفال غير قادرين على وصف أو التعبير عن ردود أفعالهم تجاه موقف خطير ومهدد، فإن استجابتهم للصدمات تختلف عن الأطفال الأكبر سنًا والبالغين.

ووفقا لتقرير موقع " onlymyhealth"، الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 إلى 6 سنوات، والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 إلى 6 سنوات، يجدون صعوبة فى التركيز أو التعلم فى المدرسة، أو يفتقرون إلى الثقة بالنفس، أو غير قادرين على الثقة بالآخرين، أو الإساءة اللفظية، أو يعانون من آلام فى المعدة أو الصداع، ويقلدون الحدث المؤذى والصادم تتصرف فى المواقف الاجتماعية وتطور صعوبات التعلم.



نصائح للتعامل مع الأطفال المصابين بصدمات نفسية (1)



نصائح للتعامل مع الأطفال المصابين بصدمات نفسية (2)



نصائح للتعامل مع الأطفال المصابين بصدمات نفسية (3)



نصائح للتعامل مع الأطفال المصابين بصدمات نفسية (4)

يتعافى بعض الأطفال من الصدمات بسرعة، ويتعافى البعض الآخر ببطء

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اشرح للطفل أنه ليس مسؤولًا عما حدث.

طمأنه بأنه لا داعى للشعور بالذنب أو السوء تجاه أى مشاعر أو أفكار.

شجع الطفل على التعبير عن نفسه ومشاركة المشاعر.

ارسم الصور معه سيشجعه على التعبير عن نفسه فى شكل تصويري.

إروى له قصة تساعده على النوم.

تأكد من كلامك أثناء التحدث مع الطفل

لا تعرض الطفل لأية أخبار سلبية

حاول أن تكون داعمًا قويا للطفل.