شكرا لقرائتكم خبر عن الشائعات فى تقرير فالصو.. "المطارات" تفند كذب الـ"سوشيال": العاملون يخضعون لرعاية طبية.. الحكومة تنفي شائعة بيع مقرات الوزارات القديمة لجهات أجنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع فالصو، التابع لجامعة النهضة، تقريرا لأهم الأخبار الفالصو والشائعات بالمواقع الإخبارية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعى، والتى تم رصدها اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2020، والتصدى لها إما بالتكذيب أو التوضيح.

ردت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، على ما أثير عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن لائحة الرعاية الطبية للعاملين بها والشركات التابعة.

وقالت القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إن جميع العاملين بها وكذلك بالشركات التابعة يتمتعون بنظام الرعاية الطبية بما في ذلك العاملين المتعاقدين، وذلك لحين بلغوهم سن المعاش.

وأضافت الشركة في بيان، رداً علي ما يتداول علي وسائل التواصل الاجتماعي بشأن لائحة الرعايه الطبية للعاملين بها والشركات التابعة:" يستمر العاملون تحت مظلة الرعاية الطبية ، ويجب أن يكون أمضي العامل مدة خدمة يستحق عليها صرف معاش (أكثر من 9 سنوات )، وذلك وفقًا للمدة المنصوص عليها في أحكام قانون التأمينات الإجتماعية ، وذلك عن مدة عمله بالشركة أو بقطاع الطيران المدني".

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن حقيقة ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن بيع المقرات القديمة للوزارات عقب الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة لصالح جهات أجنبية.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فى تقريره الأسبوعى لرصد الشائعات والرد عليها، إنه بالتواصل مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فقد نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لبيع المقرات القديمة للوزارات عقب الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضحت وزارة التخطيط، أن بعض المقرات والأصول غير المستغلة ستنتقل ملكيتها لصالح صندوق مصر السيادي، بهدف استغلالها استثمارياً بشكل يحقق أعلى عائد للدولة دون بيع أي منها، من خلال الدخول بها كحصص عينية في مشروعات تنموية ذات جدوى اقتصادية.

نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ما تردد من أنباء فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إلغاء الأنشطة الطلابية بكافة الجامعات المصرية خلال العام الجامعي 2020/2021.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فى تقريره الأسبوعى لرصد الشائعات والرد عليها، إنه بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فقد نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا نية لإلغاء الأنشطة الطلابية بالجامعات المصرية خلال العام الجامعي 2020/2021.

أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن استخراج كارت "ميزة" لأصحاب المعاشات بمقابل مادي.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فى تقريره الإسبوعى لرصد الشائعات والرد عليها، إنه بالتواصل مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، فقد نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستخراج كارت "ميزة" لأصحاب المعاشات بمقابل مادي، مُوضحةً أن جميع كروت "ميزة" لأصحاب المعاشات أو غيرهم من المواطنين يتم استخراجها مجاناً دون دفع أية رسوم إدارية، وفقاً لقرارات البنك المركزي.

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كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن تأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس تحسباً للموجة الثانية لفيروس كورونا.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فى تقريره الأسبوعى لرصد الشائعات والرد عليها، إنه بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس، مُوضحةً أن الدراسة ستبدأ في مواعيدها المحددة وفقاً للخريطة الزمنية المُعلنة مسبقاً، والمقرر أن تبدأ في 17 أكتوبر المقبل.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن نظام الدراسة خلال العام الدراسي الجديد سيعتمد على الدمج بين التعليم داخل الفصل والتعليم عن بعد، تماشياً مع خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن تخفيض رواتب موظفي الجهاز الإداري للدولة غير المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فى تقرير رصد الشائعات والرد عليها، إنه بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فقد نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لتخفيض رواتب موظفي الجهاز الإداري للدولة غير المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة.

وشدد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن رواتب جميع العاملين بالجهاز الإداري تزيد سنوياً طبقاً للقانون من خلال العلاوة الدورية والعلاوة الاستثنائية، مشدداً على أن الدولة تسعى جاهدة لرفع كفاءة موظفيها وتحسين قدراتهم دون المساس برواتبهم.

انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية، أنباء عبر مواقع التواصل الإجتماعي فى لبنان، تزعم اندلاع حريق في مطار بيروت، مصحوبة بمقاطع فيديو تظهر تصاعد دخان حريق.

كما روجت حسابات بمواقع التواصل، إلى فيديوهات لحريق، وكتب فوقها عنوان "اندلاع حريق في مطار رفيق الحريري".

لكن مواقع إخبارية لبنانية، ذكرت أن الحريق ناتج عن احتراق مولد كهرباء تابع لشركة طيران الشرق الاوسط الموجود خارج المطار، وتمت السيطرة عليه.

تداول عدد من مستخدمى موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك"، منشورا مصحوبا بصورة، للمجند عبد الله مسعد الشهير بـ"بجندى واقعة القطار"بشأن تصريح قال فيه" اتمنى لقاء بائع الفريسكا والتين"، وتم تداول المنشور على صفحة منسوبة لجريدة الدستور ، وهو ما أثار حالة من الجدل بين رواد السوشيال ميديا.

بالبحث عن حقيقة تصريحات جندى واقعة القطار والتى قال فيها " " اتمنى لقاء بائع الفريسكا والتين"، تبين أن تلك التصريحات مزيفة وغير حقيقة ومنسوبة لجندى واقعة القطار ولم تنشر فى جريدة الدستور، وبالبحث فى أى من المواقع الإخبارية الكبرى لم تجد أى من هذه التصريحات، وأن الصفحات الموالية للإخوان والصفحات الساخرة هى التى تتداول مثل هذه التصريحات.

وتفاصيل الواقعة حدثت عندما دافعت "سيدة القطار" عن المجند أثناء تواجدها بالقطار رقم 948 المتجه من المنصورة إلى القاهرة ، حينما حدثت مشادة بين هذا المجند وكمسري ورئيس القطار الذى أصر على أن يدفع قيمة التذكرة أو النزول من القطار ، لتهم السيدة صفية ابراهيم بدفع قيمة التذكرة 22 جنيها لحل المشكلة بشكل سريع.