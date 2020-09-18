بالفيديو| كيف تستخرج وتجدد رخصة سيارتكَ "وأنتَ في البيت"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تواصل وزارة الداخلية جهودها؛ لتطوير خدمات استخراج وثائق المرور إلكترونيا دون تكبد المواطنين عناء الزحام في وحدات المرور على مستوى الجمهورية.

وتشمل المرحلة الأولى من الخدمات تجديد رخص تسيير المركبات الملاكى حتى (2030 سى سى)، إصدار بدل فاقد لرخصة تسيير مركبة ملاكي، إصدار بدل فاقد لرخصة قيادة مركبة وخدمة الاستعلام عن صحة بيانات رخصة التسيير التى يستخدمها المواطن لدى شراء السيارة.

ويتم تقديم تلك الخدمات من خلال (بوابة مرور مصر) التابعة لوزارة الداخلية من خلال رابط الموقع (www.moi.gov.eg)، ويتم سداد المبالغ المالية المستحقة عن الخدمات باستخدام كافة أنواع الكروت الصادرة عن البنوك المصرية سواء (ائتمانية- مسبوقة الدفع- أو كروت الخصم المباشر).

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ويتيح الدفع الإلكترونى العديد من المميزات أبرزها إتاحة دفع رسوم الخدمات على مدار اليوم طوال أيام الأسبوع بما يسهم فى تسهيل الإجراءات على المواطنين راغبى الحصول على الخدمات المرورية دون الانتقال لوحدات المرور لسداد الرسوم، سداد المبالغ المطلوبة فقط والرجوع إلى ما تم سداده من معاملات سابقة إلكترونيًا.

وتشمل المميزات الإعفاء من الرسوم الإضافية التى تبلغ 5% على السداد النقدى للخدمات الحكومية والمفروضة بقرار وزير المالية بما يحقق ميزة مالية للمواطنين، وإمكانية مراجعة مدفوعات تلك الخدمات عن طريق البنك المصدر لبطاقة الدفع.

وحال وجوب التوجه إلى وحدة التراخيص (كالحالات التى تتطلب فحصًا فنيًا) فإن السداد الإلكترونى يساعد فى اختصار الإجراءات داخل الوحدة، واختصار زمن أداء الخدمة، وتقليل عدد مرات التواجد بوحدات المرور، بما يعزز الإجراءات الاحترازية التى تكفل سلامة وصحة المواطنين، فضلاً عن إمكانية تجديد رخص تسيير المركبات عن طريق "فوري" للسداد الإلكترونى.