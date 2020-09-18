إعلان نتائج مبادرة "سفراء الإعلام الجديد" في الرابع من أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365
تَعقد اللجنة الاستشارية لـ "مبادرة سفراء الإعلام الجديد" اجتماعا الخميس، الأول من أكتوبر المقبل، لدراسة الأفكار المقدمة من الشباب المؤثرين عبر منصات التواصل الاجتماعي، لاختيار الأفضل منهم، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج المبادرة وأسماء أصحاب الأفكار المميزة يوم الأحد الموافق 4 أكتوبر.
يذكر أن باب التقدم للاشتراك في المبادرة تم غلقه يوم الخميس الماضي، وتهدف المبادرة إلى تحقيق التواصل الدوري والمستمر مع هؤلاء المؤثرين وتفعيل دورهم بالتعاون مع الوزارة ليصبحوا حلقة الوصل بين الدولة والشباب.
وتتكون اللجنة الاستشارية من:
عثمان بدران: مستشار تسويق ومؤسس شركة The Brand Bees
نسمة الشاذلي: مؤسسة وكالة Stardust للعلاقات العامة ومؤلفة أغاني، ومنتجة تنفيذية
تيمور عثمان: مصور وقائد إبداعي بشركة The Brand Bees.
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