مصر | عاجل.. قرار مفاجئ من النائب العام بشأن أحمد حسن وزينب

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 18 سبتمبر 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. قرار مفاجئ من النائب العام بشأن أحمد حسن وزينب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بإخلاء سبيل المتهمين اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب إذا سددا ضمانًا مالية، وتكليف المجلس القومي للطفولة والأمومة باستمرار متابعة حالة ابنتهما.

وكانت النيابة العامة قد استكملت استجواب المتهمين، واللذان أبديا خلال الاستجواب تعهدهما بحسن رعاية ابنتهما وندمهما على ما ارتكباه في حقها، وعدم تكرارهما هذا الفعل مستقبلًا، طالبين إخلاء سبيلهما لصغر سن ابنتهما المجني عليها وولايتهما عليها، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمر سيادته بإخلاء سبيل المتهمين إذا سددا ضمانًا ماليا قدره ”أربعون ألف جنيه“، وتكليف المختصين بمجلس الأمومة والطفولة باستمرار متابعة الحالة الاجتماعية للمجني عليها، ووالديها وذويها لمنع استغلالها بأي صورة من صور الاستغلال مرة أخرى، أو تعريضها للخطر.