أخبار مصر | 24 سبتمبر.. "الرياضة" تقيم حفل ختام مبادرة تحدي الشباب 2020

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 18 سبتمبر 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر 24 سبتمبر.. "الرياضة" تقيم حفل ختام مبادرة تحدي الشباب 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقيم وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي حفل ختام مبادرة "تحدي الشباب 2020" والتي تم اطلاقها شهر يناير الماضي بالتعاون مع منظمة اليونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة بلان الدولية، ويتم تكريم الفرق الخامسة الفائزة في التصفيات قبل النهائية من المبادرة، وذلك يوم الخميس الموافق 24 سبتمبر الجاري بمركز التعليم المدني بالجزيرة.

وفي هذا السياق أوضح الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن المبادرة تعكس دعم ورعاية القيادة السياسية لشباب مصر وتوفير كافة السبل المستدامة لهم من أجل تنمية مهارات الابداع والابتكار وريادة الاعمل لدي الشباب وتدريبهم علي المشاركة الفعالة في تحقيق رؤية مصر 2030، مؤكدًا أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها تنفيذ مجموعة من البرامج والمشروعات في مجال ريادة الاعمال، والمهارات الحياتية بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية بتدريب وتأهيل الشباب علي مستوي كافة المحافظات لمواكبة سوق العمل وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف "صبحي"، أن برنامج تحدى الشباب 2020 يهدف إلي تدريب النشء والشباب على الابتكار من أجل التنمية وتنفيذ مشروعات ريادة أعمال مجتمعية تتسم بالابتكار والإبداع تبنى على الشراكة الفعالة والبرامج التى تنفذها الوزارة بشراكة المنظمات الدولية.

يذكر أن المبادرة تم تنفيذها من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب في عشرة محافظات هي القاهرة، الإسكندرية، أسيوط، سوهاج، قنا، أسوان، كفر الشيخ، الغربية من خلال تنفيذ عدد من ورش تدريب مدربين من برنامج مشواري وبرنامج القيادات الشبابية بالإضافة الي تنفيذ 11معسكر وتم تصعيد خمس فرق من الـ10 محافظات المستهدفة ويحصل كل فريق على 16 ألف جنيه تتحملها الجهات المشاركة، على أن يتم متابعة الفرق الفائزة لترشيح وتصعيد فريقين للمشاركة علي المستوي العالمي في المسابقة العالمية "تحدى الشباب" فى إطار مبادرة جيل منطلق العالميةوستحصل هذه الفرق علي تمويل إضافي لحاضنة ريادة الاعمال.

