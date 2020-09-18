شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية غدا وتنتهى 30 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية (صناعي ـ زراعي ـ تجاري ـ فندقي) للعام الدراسي 2019/2020، غدًا السبت الموافق 19 سبتمبر 2020، في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأكدت وزارة التربية والتعليم في بيان لها اليوم الجمعة ، أن الامتحانات التحريرية تستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 29/9/2020، على أن تتم الامتحانات العملية للدور الثاني يوميًا عقب الامتحانات التحريرية وتنتهي يوم الأربعاء الموافق 30/9/2020، كما تبدأ أعمال تقدير الدرجات لجميع النوعيات يوم الخميس الموافق 1 أكتوبر 2020.

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ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات (238113) طالب/طالبة منهم (119853) طالب/طالبة بالتعليم الصناعي، و(36228) طالب/طالبة بالتعليم الزراعي، و(77269) طالب/طالبة بالتعليم التجارى، و(4763) طالب/طالبة بالتعليم الفندقي ، ويبلغ إجمالي عدد اللجان الأصلية بجميع القطاعات (424) لجنة منهم (205) لجنة تعليم صناعى، (72) لجنة تعليم زراعي، (138) لجنة تعليم تجاري، (9) لجان تعليم فندقي، ويبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة (35) مركز منهم (6) مراكز بالقاهرة والجيزة.