شكرا لقرائتكم خبر عن محمد على أراجوز الإخوان الفاشل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يجد المقاول الهارب محمد على حرجا فى أن يظهر أمام الشعب المصرى مجرد أراجوز فى أيدى جماعة الإخوان الإرهاربية، ليواصل التحريض وبث الفوضى فى البلاد، كاشفا عن نواياه ومحاولاته المدعومة من جماعات الإرهاب والتطرف والدول الداعمة لهم من أجل ترويج أكاذيبه ضد الدولة المصرية، بعد فشل دعواته السابقة فى التحريض على مؤسسات الدولة، فيسعى العودة مرة أخرى بأكاذيب جديدة من أجل إثارة الفوضى فى البلاد.
وفى هذا الفيديو، نتعرف معا على المقاول الهارب الذى يسعى من خلال محاولاته الفاشلة والتى تكشف عن دعم الإرهابيين له، ويبث سمومه من أجل تنفيذ ما يقال له من تلك الجماعة الإرهابية.
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