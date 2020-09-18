شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الإنجيلية تستأنف برنامج "صحة العيون" بعد توقف 6 أشهر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الهيئة القبطية الإنجيلية، العمل تدريجيًّا ببرنامج صحة العيون بمحافظات الصعيد المنيا وبنى سويف، بعد توقف العمل لمدة 6 أشهر بسبب انتشار فيرس كورونا، وذلك مع اتخإذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التى تضمن سلامة المواطنين.

ومن المقرر، أن تستكمل القوافل حتى نوفمبر 2020، حيث سيتم تنفيذ 15 قافلة طبية متخصصة فى أمراض العيون يستفيد منها حوالى 1500 مواطن، وإحالة الحالات المُكتَشَفة من عمليات جراحية وفحوصات متعمقة إلى مستشفى حورس التابعة للهيئة.

والجدير بالذكر، أنه تم إطلاق القوافل بمحافظة بنى سويف، بالتعأون والتنسيق مع محافظة بنى سويف، ومديرية الصحة والسكان بالمحافظة، وجمعية "أنا وكافل اليتيم" بباروط، وذلك يوم السبت 12 سبتمبر تحت رعاية الدكتور هانى غنيم، محافظ بنى سويف، وبحضور الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة ، وفحصت القافلة 100 حالة واكتشاف منهم "2 مياه زرقاء، 6 مياه بيضاء ، 14 نظارة طبية ، و2 ظفرة".

البرنامج



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