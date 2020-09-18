شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: فحص عوادم 7193 سيارة ومخالفة 1486 للحدود المسموح به والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتكثيف الجهود وإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بالتعاون مع وزارتي الزراعة والتنمية المحلية لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة، نفذت وزارة البيئة عدد من الحملات المرورية لفحص عوادم السيارات على الطرق داخل وخارج المدن، في مواقع متفرقة من محافظات الجمهورية وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بهدف إحكام الرقابة على الانبعاثات الناتجة عن عوادم السيارات وضبط المخالف منها للتقليل من الانبعاثات الملوثة للهواء.
وأسفرت تلك الحملات عن فحص نحو 7193 سيارة حتى الآن ،حيث تبين مطابقة عدد 5707 سيارة ومخالفة 1486 للحدود المسموح بها في قانون البيئة وتعديلاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
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