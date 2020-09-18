شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 289 مخالفة مرورية وتنفيذ 1375 حكما قضائيا فى حملتين بسوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت اليوم إدارة المرور بمديرية أمن سوهاج، حملة مكبرة بجميع أنحاء المحافظة، استهدفت ضبط المخالفات المرورية، والسائقين المتعاطين للمخدرات أثناء القيادة.

وقد أسفرت الحملة التي تمت بإشراف اللواء دكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، وقيادة اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، عن ضبط 289 مخالفة مرورية، تنوعت ما بين السير بدون رخصة قيادة، وحمل رخصة قيادة منتهية، والسير عكس الإتجاه، وتقاضى أجرة أكثر من المقررة، وعدم ربط حزام الأمان، والتحدث في التليفون المحمول أثناء القيادة، والإنتظار في الممنوع، وعدم صلاحية الأنوار، والحمولة الزائدة، وعدم تشميع الحمولة، وقامت الحملة بفحص 15 عينة بول عشوائية لقائدى السيارات على الطريق الصحراوى الغربى، حيث جاءت نتائج فحص جميع العينات سلبية لتعاطى المخدرات، وقد تحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة للتصرف.

وفى سياق متصل قامت اليوم حملة أمنية مكبرة لضباط مباحث تنفيذ الأحكام بالمديرية، بتنفيذ 1375 حكما قضائيا على مستوى المراكز، والأقسام الشرطية بدائرة المحافظة، تنوعت ما بين أحكام جنايات، وجزئى، ومستأنف، إلى جانب قيام الحملة بتحصيل غرامات مالية بمخالفات قضائية.