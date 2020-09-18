شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الرعاية الصحية» يتفقد العمل بمستشفى النصر في بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قام اليوم الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم الجمعة، بجولة لتفقد سير الأعمال بمستشفى النصر التخصصي للأطفال في بورسعيد. وتم خلال الجولة الاطمئنان على صحة المرضى بالمستشفى، والاستماع لآرائهم في الخدمة المقدمة لهم من مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد. رافق «السبكي» خلال الجولة الدكتور هاني راشد نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور عادل تعيلب مدير فرع الهيئة ببورسعيد. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 101,641

تعافي 87,158

وفيات 5,715

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