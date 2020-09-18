شكرا لقرائتكم خبر عن الأولوية للنواب الحاليين.. تعرف على مشرحي «مستقبل وطن» بشرق القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت اختيارات حزب مستقبل وطن للدفع بمرشحين على المقاعد الفردية، عن الدفع بالنواب الحاليين، باعتبارهم أكثر خبرة في خوض الانتخابات ولهم رصيد من الخدمات طوال السنوات الخمس الأخيرة، أثناء عضويتهم بالمجلس.

وبإعلان الحزب عن تقديم مرشحيه لأوراق ترشحهم أمام لجان تلقي الطلبات، كشفت الأسماء المطروحة عن خوض أغلب النواب الحاليين للانتخابات على مقاعد الفردي بدوائر شرق القاهرة.

ففي دائر المطرية دفع الحزب بالنائب الحالي اللواء على الدمرداش، والنائب المستقل وائل الطحان، والذي يخوض الانتخابات هذه المرة عن «مستقبل وطن»

وفي دائرة عين شمس أختار الحزب النائب الحالي محمد الكومي، المنتقل من حزب المصريين الأحرار، إلى «مستقبل وطن» وعلى المقعد الثاني دفع الحزب بالمرشح صفوت النجار، الذي لم يسبق له الفوز بالمقعد من قبل.

أما المفاجئة فكانت في دائرة المرج حيث دفع الحزب بالنائب الحالي أحمد على عن حزب المصريين الأحرار، والذي رفض من قبل الانتقال إلى مستقبل وطن، وقت أن انتقل 57 نائباً من المصريين الأحرار لمستقبل وطن، إلى أنه يخوض الانتخابات هذه المرة عن «مستقبل وطن».

وفي دائرة مدينة السلام، دفع الحزب بالنائب شريف الورداني أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب الحالي، وعلى المقعد الثاني دفع بالنائب أحمد إسماعيل أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان الحالي.

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وفي دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر دفع الحزب بثلاثة مرشحين على رأسهم النائب الحالي محمد السلاب وكل من عمرو السنباطي رئيس مجلس إدارة نادي هليوبوليس، وطارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري، الذين يخوضون الانتخابات للمرة الأولى.