شكرا لقرائتكم خبر عن موعد إعلان نتيجة تنسيق تقليل الاغتراب 2020 (الرابط) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن الموعد النهائى لظهور نتيجة تنسيق تقليل الاغتراب 2020 فى منتصف الأسبوع، يومى الإثنين أو الثلاثاء الموافقين 21 أو 22 سبتمبر 2020، لطلاب المرحلتين الأولى والثانية الراغبين فى تقليل الاغتراب، والتحويل للكليات المناظرة أو غير المناظرة فى حدود نسبة 10% من إجمالى عدد الطلاب الذى تستوعبهم الكلية لمراد التحويل إليها، ووفقًا لطاقة الكلية الاستيعابية، طبقًا لما قرره المجلس الأعلى للجامعات.

وأعلن موقع بوابة التنسيق الالكترونى 2020 عبر بوابة الحكومة المصرية عن موعد نتائج تقليل الاغتراب ووضع عبارة «ترقبوا اعلان نتائج تقليل الاغتراب منتصف الأسبوع القادم»، ويمكن رؤية العبارة على موقع التنسيق الرسمى على بوابة الحكومة المصرية من خلال الضغط على الرابط .

وأنهى موقع التنسيق الالكترونى يوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر تنسيق تقليل الاغتراب 2020، للطلاب من المرحلتين الأولى ووالثانية، بهدف تقليل الاغتراب للطلاب بين الكليات المناظرة وغير المناظرة، ولكن ليس بهدف تغيير رغبات الطلاب.

وقال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي، المشرف العام على التنسيق، في تصريحات، إن أكثر من80 ألفًا من طلاب المرحلة الأولى وطلاب المرحلة الثانية، سجلوا رغباتهم في تقليل الاغتراب عبر الموقع الالكترونى للتنسيق عبر بوابة الحكومة المصرية .

حصريًا إعلان نتيجة تنسيق تقليل الاغتراب 2020 الرابط والموعد النهائى