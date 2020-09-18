شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: العمل مستمر في الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية «ليل نهار» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن العمل مستمر ليل نهار داخل مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة«كابيتال بارك».

ووصف خطاب، المشروع بأنه واحد من أكبر الحدائق في العالم، وأنه تجري الاستعدادات لافتتاح المرحلة الأولى من المشروع قريبا.

ولفت إلى أن الحدائق تضم ممرات للمشاة ولممارسة الرياضة وقيادة الدراجات والسيارات الكهربائية، بجانب العديد من المناطق الترفيهية.