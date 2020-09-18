شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف ومحافظ البحر الأحمر يشهدان توزيع 2 طن من لحوم الأضاحي على «الأولى بالرعاية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اليوم الجمعة، توزيع ٢ طن من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة، كدفعة خامسة، بواقع إجمالي ١٠ أطنان للمحافظة حتى الآن .

وأشاد محافظ البحر الأحمر بعظمة هذا المشروع الذي يعد نقلة حضارية، فهو من جهة يُعظِّم ثواب المضحي، كما يعظم أيضًا الانتفاع بكل جزء من أضحيته، وتؤكد وزارة الأوقاف على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع .

يأتى ذلك في إطار الدور المجتمعي لوزارة الأوقاف، وجهدها البنَّاء في تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري من الأسر الأولى بالرعاية، وممن هم أكثر احتياجا .