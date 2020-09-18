شكرا لقرائتكم خبر عن نائب مدير مستشفى منوف: وزارة الصحة نجحت في احتواء فيروس كوورنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حاتم طاحون، نائب مدير مستشفى منوف العام، إن الوزارة نجحت في احتواء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" علي مدار الأشهر الماضية من خلال خطة متكاملة الأركان بتعاون الأطباء والأطقم التمريضية والإداريين والعمال، الذين تحملوا أعباء السهر مع المرضى المصابين بالفيروس، وذلك بتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

وأكد طاحون، أن مستشفى منوف كانت من أوائل المستشفيات، التي وضعت خطط برعاية وتكليفات اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية والدكتور عبد المنعم عبد الناصف مدير عام المستشفى، والدكتور نصيف الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالمنوفية السابق.

وأكد طاحون، أن الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية الجديد، شدد خلال مروره علي المستشفى عقب توليه منصبه بأيام قليلة علي أهمية رعاية المرضى وتوفير سبل الرعاية في كافة التخصصات، كما رحب بكافة الأفكار، التي تخدم تطوير المستشفى، نظرا لموقعها الجغرافي الذي يخدم الكثير من المراكز والمدن المحيطة بها.

وأشار طاحون إلي أن هناك مباني مخصصة للعزل لفيروس كورونا ، حيث تم وضع ممرات آمنة لها حتى لا يتم اختلاط المصابين بالفيروس مع مرضى آخرين ، لافتا إلي أن المستشفى ملتزمة ببرتوكول الوزارة في علاج الفيروس، ولفت إلي أن أزمة كورونا كشفت عن نماذج مشرفة تجمع بين التفوق الطبي والإداري ومنهم الدكتور محمد سلامة وكيل المستشفى والدكتورة إيمان يوسف وإيمان أبوكبشة.