شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف سوهاج»: افتتاح 14 مسجدًا بالمحافظة من بينها 5 مساجد بالجهود الذاتية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة سوهاج، اليوم الجمعة، عن إفتتاح 14 مسجدا بعد الإنتهاء من أعمال تجديد وتطويروتوسعة وفرش هذة المساجد، حيث جرى اليوم إقامة صلاة الجمعة بها.

وقال الشيخ على طيفور، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة سوهاج، إن المحافظة حظيت ضمن خطة الوزارة لإنشاء وتطوير المساجد بإنشاء وتطوير وتوسعة 19 مسجدا، منها 14 مسجد تم تنفيذها بمعرفة الوزارة، و5 مساجد تم تنفيذها بالجهود الذاتية، وقد تم الإنتهاء من أعمال الفرش والتجهيز لهذة المساجد وإفتتاحها اليوم بإقامة شعائر صلاة الجمعة بها، لافتا إلى أن المساجد التي دعمتها الوزارة شملت 8 مساجد بقرى «الجبيرات، وشطورة، والصفيحة، ونزالى داود، والسوالم، والخزندارية، ونجع عقل» بمركز طهطا، و«الحبيل والسمطا» بمركز البلينا والحرافشه بمركز جهينة، والحريزات بمركز المنشاة، ونجع الجديان بمركز جرجا، أما المساجد التي تم تنفيذها بالجهود الذاتية شملت 3 مساجد بمركز البلينا، ومسجدين بمركز المنشاة.

وأشار طيفور، إلى قيام مدحت القاضى، السكرتير العام المساعد للمحافظة، نائبا عن المحافظ اللواء طارق الفقى، بإفتتاح مسجد آل خالد بقرية الحريزات التابعة لمركز المنشاة، وحضور صلاة الجمعة بالمسجد، وكذلك قيام مديرى إدارة الأوقاف بعدد من المراكز بالمشاركة في إفتتاح باقى المساجد البالغ عددها 14 مسجدا بالمحافظة.