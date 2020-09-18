شكرا لقرائتكم خبر عن مطار برج العرب يستقبل أولى رحلات Wizz Air من ميلانو على متنها 180 راكباً (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مطار برج العرب الدولي في الإسكندرية، طائرة شركة Wizz Air من طراز Airbus 320، وعلى متنها ١٨٠ راكباً في أولى رحلاتها الجوية بين ميلانو ومطار برج العرب، حيث ستقوم الشركة بتسيير 3 رحلات أسبوعياً بين ميلانو وبرج العرب.

وقال مصدر أمني بالمطار، إن بدء استقبال الرحلات بين الجانبين يأتي في ضوء مجهودات وزارة الطيران المدني لتنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى جميع مطارات الجمهورية.

وأضاف، أنه تم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه حيث قام فريق العلاقات العامة بالمطار بالترحيب بالركاب وتقديم الورود لهم، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة وسرعة إنهاء إجراءات وصولهم ، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من أجل الحفاظ على سلامة المسافرين والعاملين بالمطار ات المصرية .

وفي سياق متصل، استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، أيضاً أولى رحلات شركة اير كايرو القادمة من أرمينيا وعلي متنها ٥٢ راكب من بينهم وفد إعلامي وبعض من وكلاء شركات السياحية الأرمينية، وذلك بعد استئناف الشركة جدول رحلاتها إلى شرم الشيخ بعد توقف الحركة الجوية بسبب الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتقوم اير كايرو بتسيير 3 رحلات أسبوعياً على نفس خط الطيران .

بالورود ورش المياة .. مطار برج العرب يستقبل أولى رحلات شركة Wizz Air من ميلانو على متنها 180 راكباً

بالورود ورش المياة .. مطار برج العرب يستقبل أولى رحلات شركة Wizz Air من ميلانو على متنها 180 راكباً

بالورود ورش المياة .. مطار برج العرب يستقبل أولى رحلات شركة Wizz Air من ميلانو على متنها 180 راكباً

بالورود ورش المياة .. مطار برج العرب يستقبل أولى رحلات شركة Wizz Air من ميلانو على متنها 180 راكباً

بالورود ورش المياة .. مطار برج العرب يستقبل أولى رحلات شركة Wizz Air من ميلانو على متنها 180 راكباً