شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين أمين عام جديد لحزب حماة الوطن بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن، قرارا بتعيين إبراهيم طلعت محمود الشهير بإبراهيم الحمايدة أمينا لحزب حماة وطن بالمنيا، خلفا لشمس الدين نور الدين.

والمين الجديد مقيم بقرية داقوف بمركز سمالوط بمحافظة المنيا، ولد عام 1963، حصل على ليسانس الشريعة والقانون من جامعة الأزهر، وهو رجل أعمال لديه خبره سياسية وإجتماعية بحكم رئاسته لمجلس إدارة جمعية السراج لكفالة المجتمع.

وهو أيضا مفوض عام المنيا ونائب رئيس حملة دعم مؤسسات الدولة، ورئيس لجنة الصناعة والتجارة بحملة اللواء زغلول مهران، وعميد قبيلة الحمايده بمصر وعضو لجنة المصالحات، وترشح بإنتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة عن حزب حماة الوطن، ولم يحالفه الحظ.