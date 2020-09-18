شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين الإسكندرية» تفاجئ مخابز بلدية وبدالين بـ7 حملات..وتحرر 204 محاضر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، أن المديرية بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المختصة، شنت اليوم الجمعة حملات مفاجئة على المخابز البلدية ومستودعات بيع اسطوانات البوتاجاز والبدالين التموينيين والمحال التجارية، بهدف ضبط المنظومة التموينية والتأكد من الالتزام بالتعليمات وتشديد الرقابة على المخابز والانشطة التموينية المختلفة، للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصا على المال العام بـ٧ إدارات فرعية أسفرت عن تحرير 204 محضراً بمخالفات متنوعة.

وأسفرت الحملات عن تحرير 39 محضرا بإدارة العامرية، و39 في المنتزة، و27 في وسط، و47 في شرق، و23 في برج العرب، و23 في غرب والجمرك، و13 في العجمى.

وأسفرت حملة لإدارة تموين العامرية، عن تحرير 16 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 4 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و9 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و13 محضر عدم إعلان الأسعار على السلع الغذائية بالأسواق، ومحضر إدارة مخبز شامي بدون ترخيص، وفي إدارة تموين المنتزة حررت الحملة 12 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها 7 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضرين بيع سجائر بسعر أزيد و7 محاضر عدم حمل شهادات صحية و5 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار على السلع الغذائية بالأسواق ومحضر إدارة نشاط بدون ترخيص .

وفي إدارة تموين وسط، أسفرت الحملة عن تحرير 17 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 11 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن ومحضرين لبقالين تموين مخالفين و6 محاضر عدم حمل شهادات صحية و6 محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضر لمحطة تموين سيارات لعدم الجدية في التطوير، وفى إدارة تموين شرق، أسفرت الحملة عن تحرير 12 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 10 محاضر إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، ومحضرين استيلاء على المال العام و16 محضر عدم حمل شهادات صحية و17 محضر عدم الإعلان عن الأسعار والسلع الغذائية والمنظفات والأسواق ومحضر انشاء وادارة مخبز أفرنجى وحلوانى بدون ترخيص، ومحضر عدم إعلان عن أسعار السلع التموينية لبقال تموينى .

وفى إدارة تموين برج العرب، حررت الحملة 7 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 3 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر لأحد منافذ مشروع جمعيتي مخالف ومحضر لأحد محطات تموين السيارات المخالفة، ومحضر بيع سجائر بسعر أزيد و3 محاضر لمخابز شامية بدون ترخيص و4 محاضر عدم الإعلان عن أسعار المواد الغذائية بالأسواق و6 محاضر عدم حمل شهادات صحية، كما تم سحب عينات دقيق من المطاحن للتحليل.

وفى إدارة غرب والجمرك، أسفرت الحملة عن تحرير 9 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 5 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضرين استيلاء على المال العام و5 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضرين عدم حمل شهادات صحية و4 محاضر لمخابز شامية بدون ترخيص، ومحضرين لمحطتين تموين سيارات مخالفة ومحضر ثلاجة مواد غذائية مخالفة، وفى إدارة تموين العجمى، أسفرت الحملة عن تحرير 7 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 4 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضرين عدم حمل شهادات صحية و3 محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق ومحضر لبقال تموينى لحيازته أرز تموينى معبأ به حشرات وتم تحريز 400 كيلوجرام.

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جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات، وتولت النيابة التحقيق.