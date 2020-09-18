خريج كلية هندسة.. يعزف الكمنجة علي شواطئ نويبع ودهب

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
مينا يونان ٢٨ سنة خريج كلية الهندسة الجامعة الامريكية وكان متفوقا في دراسته ومن اوائل دفعته ولكنه بعد التخرج اختار ان يعمل بهوايته على شواطئ نويبع وذهب يعزف اجمل الالحان للسياح على شاطئ كامب حبيبة بنويبع بالاضافة إلى إنه يعزف مع فرق عالمية
يقول عازف الكمنجة مينا يونان إن دخل كلية هندسة الجامعة الامريكية وكان طالب متفوقا في الثانوية العامة وحقق رغبة اهله واسرته في الالتحاق بكلية هندسة والتخرج منها بتفوق وكان من اوائل دفعته في قسم الميكانيكا
مشيرا إلى إنه علم نفسه العزف على الكمنجة حتي احترفها واضاف يونان إنه اختار ان يعمل ما يحب حتي يشعر بالسعادة وراحة البال مشيرا إلى ان اسرته منحته حرية الاختيار في العمل
واوضح يونان إنه لم يكن قرار صعب ان يختار ان يعمل عازف كمنجة ويترك العمل بالهندسة
مشيرا إلى ان العيش في سيناء يمنح السعادة وراحة البال وهي اجمل لحن موسيقي في الوطن قائلا سيناء «جنة الطبيعة» بل هي اجمل لحن في الوجود
واكد انه عندما احترف العزف مع فرق عالمية ويسافر للعزف في حفلات كبري داخل وخارج مصر
واكد يونان إن لم يعد يحتمل ان يعيش في الزحام ووسط عادم السيارات في القاهرة ويسافر زيارات للقاهرة زيارات فقط
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الوضع في مصر
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اصابات
101,641
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تعافي
87,158
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وفيات
5,715
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