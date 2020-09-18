شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يفتتح مركز شباب بمدينة الحمام بتكلفة 4 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الجمعة بزبارة ميدانية لمدينة الحمام في اطار الزيارات المستمرة لمتابعة تنفيذ الأعمال والمشروعات الخدمية واعمال التطوير الجديدة.

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الجمعة ملعب ومركز شباب اليرموك بقرية ٢٧ بمدينة الحمام بتكلفة ٤ مليون جنيه على مساحة نحو ١٠ الاف متر مربع

وأوضح خالد عبدالحميد مدير عام الشباب والرياضة ان تمت اعمال تطوير ورفع كفاءة لمبني مركز الشباب بتكلفة ٢ مليون جنيه بدعم من محافظة مطروح ،وإقامة ملعب خماسى متطور بتكلفة ٢ مليون جنيه بدعم من وزارة الشباب والرياضة، حيث ياتى ذلك في اطار إنشاء واعادة تاهيل عدد من مراكز شباب المحافظة والاستغلال الامثل لطاقات الشباب.

ووجه محافظ مطروح بضرورة الاستغلال لامكانيات المركز سواء رياضية أو ثقافية وتنمية مواهب وقدرات الشباب ،حيث وافق محافظ مطروح على اقامة دورة لكرة القدم تحت رعايته