شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة مبنى نموذجي مطور للشهر العقاري في حدائق أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن محمود عسكر رئيس لجنة الأمن بمجلس امناء مدينة حدائق اكتوبر عن عقد اتفاقية بين مأمورية الشهر العقارى والتوثيق وجهاز مدينة حدائق اكتوبر لإقامة مبني نموذجي مطور للشهر العقارى مطور في الوحدات الادارية بالمول التجارى في منطقة ٢٤٧ عمارة . وأشار «عسكر» إلى أنه وط سيتم تشغيل المبني خلال شهر لخدمة سكان المنطقة. ولفت إلى أنه سيتم العمل في الشهر العقارى الجديد بنظام الشباك الواحد المميكن، وذلك بهدف تقديم خدمات ميسرة للمواطنين بأقصى سرعة وأقل جهد . وقال إنه سيتم تركيب كاميرات مراقبه في ميادين وشوارع مدينة حدائق اكتوبر بتكلفة مليون جنيه من ميزانية مجلس الامنا«»ء. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 101,641

تعافي 87,158

وفيات 5,715

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