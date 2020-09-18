شكرا لقرائتكم خبر عن إيبارشية شبرا الشمالية تضع أول قواعد لعودة مدارس الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إيبارشية شبرا الشمالية، أول قواعد وإجراءات لعودة مدارس الأحد داخل كنائسها، بعد يوم واحد من إعلان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عودة الأنشطة الكنسية بنسبة 50 %.

وأصدر الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية، بيانا أعلن من خلاله فتح خدمة مدارس التربية الكنسية، لتبدأ الخدمة من يوم السبت الموافق 3 أكتوبر المقبل، بعد قرار الإغلاق بسبب فيروس كورونا، موضحًا أن قرار العودة يأتى فى إطار اتباع كافة الإجراءات الاحترازية، من حيث تباعد المسافات وارتداء الكمامة لمن هم أكبر من 12 عاما مع عدم حضور كل من له عرض أو شكوى مرضية.

ووضع الأنبا انجيلوس جدولا لتوزيع أيام خدمة التربية الكنسية بشبرا الشمالية، ليبدأ يوم السبت ويكون خاص بالصفين الأول والثانى الابتدائى، ويوم الأحد للصفين الثالث والرابع الابتدائى، ويوم الاثنين للصفين الخامس والسادس الابتدائى، كما يخصص يوم الثلاثاء لمرحلة إعدادى بنين، ويوم الأربعاء لمرحلة إعدادى بنات؛ ويخصص يوم الخميس لمرحلة ثانوى بنين، ويوم الجمعة لثانوى بنات على أن تكون خدمة البنين فى الدور العلوى بالكنيسة العلوى، وخدمة البنات بالدور الأرضى، وذلك بالنسبة لمراحل الابتدائى، أما بالنسبة للمرحلة الإعدادية والثانوية فالأيام مختلفة طبقا للجدول المنشور .

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وحدد الأنبا انجيلوس، موعد بدء الخدمة لتكون من الساعة السادسة، وتنتهى فى الساعة السابعة مساء، وتكون مجمعة دون توزيع للفصول، وتقتصر على صلاة الشكر، وثلاثة مزامير مع قراءة الإنجيل وقطع وتحليل صلاة الغروب ثم لحن أو ترنيمة والدرس وختام .

وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فتح كنائسها من جديد للصلاة، الإثنين 3 أغسطس الماضى، بعد إغلاق دام قرابة 4 أشهر، ليكون 3 أغسطس، هو بدء فتح الكنائس جزئيا، وهو أيضا ذكرى ميلاد البابا الراحل، البابا شنودة الثالث، البطريرك 117 للكنيسة، الذى ولد نفس اليوم عام 1923، وتنيح - توفى -17 مارس 2012، ليخلفه على الكرسى البابوى البابا تواضروس الثانى.

وفى 21 مارس الماضى، اجتمعت اللجنة الدائمة للمجمع المقدس، برئاسة البابا تواضروس الثانى، لمناقشة آخر التطورات بشأن انتشار فيروس كورونا، لتقرر بعدها اللجنة غلق جميع الكنائس وإيقاف الخدمات الطقسية والقداسات والأنشطة، وغلق قاعات العزاء واقتصار أى جناز على أسرة المتوفي فقط، على أن تقوم كل إيبارشية بتخصيص كنيسة واحدة للجنازات وتمنع الزيارات إلى جميع أديرة الرهبان والراهبات.