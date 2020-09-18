شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيضات 20% بمعرض "أهلا مدارس".. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكثف وزارة التموين والتجارة الداخلية استعداداتها لافتتاح معرض "أهلا مدارس" تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بقاعة المؤتمرات بأرض المعارض بمدينة نصر، اعتبارا من يوم الأحد المقبل ويستمر حتى يوم 27 سبتمبر الجارى، بهدف توفير كل المستلزمات للطلاب بأسعار مخفضة، وأقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى وسط الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا. ”الخليج 365” ينشر إنفوجرافا عن آليات معرض آهلا مدارس فى نقاط محددة.. يتضمن المعرض كل مستلزمات المدارس للطلاب فى مراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة لا تقل عن 20% سيتم تخصيص جناح لطرح المستلزمات الغذائية التى يحتاجها الطفل تشارك فى المعرض 300 شركة كبرى Advertisements تكثيف الرقابة على مداخل المعرض لمنع دخول تجار التجزئة يفتح المعرض أبوابه للجمهور من الساعة 10 صباحا وحتى 9 مساء يوميا تنظيم 1100 فرع داخل كبرى المكتبات المدرسية بداية من يوم 20 سبتمبر الجارى تنظيم 20 معرضا متنقلا لطرح الأدوات المدرسية بمحافظات القاهرة الكبرى مشاركة شركات المحمول لطرح عروض مميزة لاشتراكات الإنترنت للطلاب

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