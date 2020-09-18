شكرا لقرائتكم خبر عن مسجد باصونة.. أيقونة معمارية على أرض مصرية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى الوقت الذى يردد فيه الإخوان الأكاذيب حول هدم المساجد نجد أيقونة جديدة بل تحفة من التحف المعمارية النادرة مكانه ليس بمدينة كبرى ولكن بقرية صغيرة داخل مركز المراغة شمالى محافظة سوهاج إنه مسجد آل أبو ستيت، الذى يقع داخل قرية باصونة بسوهاج والذى يعد تحفة معمارية تخطف الأبصار وتذهل العقول الأمر الذى جعل الأهالى يحرصون على الصلاة كل كما نافس المسجد على الترشح لنيل جائزة عبد اللطيف الفوزان وهى جائزة لعمارة وتصميم المساجد حول العالم.

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رصدت كاميرا الخليج 365 من داخل مركز المراغة شمال محافظة سوهاج، مسجد آل أبو ستيت فى قرية باصونة وهو المسجد الوحيد هناك الذى يوجد به مأذنة.

وتبلغ المساحة الكلية للأرض المقام عليها حوالى 450 مترا ومساحة ساحة الصلاة الرئيسية 170 متر مربع مكررة بالدور الأرضى وبالأسفل وهناك 2 ميزان بمساحة 60 مترا

وأيضا المسجد مكون من قاعة صلاة رئيسية ودور علوى ودور سفلى 170 متر مربع قاعة متعددة الاستخدامات ويتم تقسيمها بين النساء والرجال ولها مدخلين.