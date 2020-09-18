شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتم توعية أهالي الأسمرات بأضرار المخدرات فى 14 معلومة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الصندوق، تنفيذ برامج توعوية متكاملة حول أضرار تعاطى المخدرات، تتضمن تنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية، إضافة إلى توفير خدمات المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية، والتواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان " 16023 " لتقديم الخدمات العلاجية مجانا.

”الخليج 365” ينشر تقريرا معلوماتيا حول آليات تنفيذ مبادرة البرامج التوعوية بأضرار المخدرات في نقاط محددة .

1-تنفيذ العديد من البرامج التوعوية حول كيفية الوقاية من الإدمان من خلال زيادة الوعى بين قاطنى حى الأسمرات.

2-تعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات .

ا3-لتواصل المباشر مع كافة الأسر المقيمة بحى الأسمرات، وتأهيل الكوادر المجتمعية من الشباب للمشاركة في جهود التوعية بخطورة القضية.

4-تنفيذ حملات طرق الأبواب للأسر لتوعيتهم بخطورة المشكلة.

5- إنشاء مقر لصندوق مكافحة الإدمان لتقديم خدمات المشورة والدعم النفسى وتوفير الخدمات العلاجية لأى حالة إدمان مجانا من خلال الخط الساخن التابع للصندوق.

6- اتخاذ تدابير فعَّالة ومبتكرة للكشف المبكر عن تعاطى المخدِّرات.

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7- تنفيذ حملات مستدامة نحو مؤسسات خالية من المخدرات سواء أكانت مؤسسات تعليمية أو شبابية رياضية أو إدارية بحى الأسمرات.

8- توفير خدمات تأهيلية واجتماعية وتمكين اقتصادي لمرضى الإدمان والمتعافين لضمان استمرار تعافيهم.

9- المبادرة تتضمن كافة المناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات" على المستوى القومى.

10- تستهدف في المرحلة الأولى منطقة حى الأسمرات، حيث يبلغ إجمالى عدد الأسر به حوالى 12000 أسرة.

11- تنفيذ معسكرات تأهيلية لبناء كوادر مجتمعية تطوعية من شباب حي الأسمرات تستهدف 1000 شاب.

12- إطلاق دوري رياضى بين الشباب بشكل سنوي تحت شعار "أنت أقوي من المخدرات" .

13-تنفيذ قوافل توعوية باستخدام وحدات متنقلة تستهدف التجمعات الشبابية والأسرية بأنشطة فنية وترفيهية .

14- التدريب على اكتساب المهارات الأسرية من أجل الوقاية من تعاطى المخدرات .