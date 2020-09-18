شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تنشر فيديو لأعمال رفع كفاءة المركز الإسلامي المصري في تنزانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وزارة الأوقاف عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، مقطع فيديو يرصد أعمال تطوير المركز الإسلامي المصري التابع لوزارة الأوقاف المصرية بدار السلام في دولة تنزانيا، بتكلفة تزيد على 10 ملايين و400 ألف جنيه من الموارد الذاتية للوزارة.

وقالت الوزارة إن ذلك يأتى في إطار الاهتمام بالعمق الاستراتيجي الأفريقي، ودور مصر الريادي في نشر الفكر الوسطي المستنير في مختلف دول العالم.

جدير بالذكر أن المركز الإسلامي المصري بتنزانيا، يقوم بنشاط دعوي وتعليمي، وذلك من خلال موفدي وزارة الأوقاف وعددهم (12) موفدًا مصريًّا، إضافة إلى (7) مدرسين تنزانيين، ويقوم المركز بتدريس المواد المقررة على طلاب المعاهد الأزهرية بالأزهر الشريف ، وتتحمل الوزارة رواتبهم جميعًا ، بالإضافة لتحمل رواتب المدرسين التنزانيين ، كما تقوم الوزارة بالإنفاق على كافة أنشطة ومنشآت المركز والذي يَدرُس به حاليًا نحو 1000 طالب تنزاني تقريبًا في مختلف مراحل التعليم من المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الثانوية ، وذلك إضافة إلى أنشطة مسجد المركز الذي قامت الوزارة بتجديده وتطويره في إطار تطوير المركز .

وكانت الإدارة العامة للعلاقات الخارجية بوزارة الأوقاف، أعلنت عن حاجتها لإيفاد مدير إدارى للعمل بالمركز الإسلامى المصرى بدار السلام / تنزانيا ، من بين العاملين فى وزارة الأوقاف : ( الديوان العام – المجلس الأعلى للشئون الإسلامية – هيئة الأوقاف – المديريات الإقليمية التابعة )، وشددت الوزارة على ضرورو أن تتوفر في المتقدم الشروط التالية :

أن يكون من المسكّنين على الدرجة المالية الثانية على الأقل ، ومن ذوى الخبرة الإدارية ، ومن غير العاملين في مجال الإمامة أو الخطابة أو الدعوة .

أن يكون حاصلا على مؤهل عال مناسب .

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أن يكون حاصلا في تقارير الكفاية على مرتبة ممتاز خلال الأعوام الأخيرة الثلاث ، ولم يوقع عليه أي جزاء أيّا كان نوعه خلال العامين الأخيرين .

أن لا يزيد سن المتقدم عن (50) عاما في تاريخ الإعلان .

أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية ، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره .‏

أن يجيد اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة وتحدثا .

أن يجيد التعامل مع الحاسب الآلى إجادة تامة .

أن لا يكون قد سبق إيفاده أو إعارته للخارج من قِبل الوزارة .

أن يكون سليم الحواس .

أن يجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة.

‏أن يجتاز المقابلة الشخصية النهائية المقررة .‏

تقدم الطلبات على مـوقع الوزارة على الانترنت (أوقاف أون لاين) فقـط ، وذلك اعـتبارا مـن تاريخ نشر الإعلان ولمدة ‏أسبوعين ؛ على أن يكون المتقدم مستوفياً كافة الشروط ، ويتحمل وحده مسئولية ما يترتب على إدخال أي ‏بيانات غير صحيحة ، وسيتم نشر أسماء المتقدمين لأداء الاختبارات على موقع الوزارة ، علما بأن الاختبارات ستُجري بديوان عام الوزارة علي مرحلتين : ‏الأولي تحريرية ، والثانية شفوية للناجحين في الاختبارات التحريرية .‏



