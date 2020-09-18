شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط ومدير الأوقاف يفتتحان مساجدا جديدة بالمحافظة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط ، و المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد ، والشيخ عاصم قبيصي مدير مديرية أوقاف أسيوط اليوم الجمعة، افتتاح عدد من المساجد الجديدة بالمحافظة وأداء صلاة الجمعة بمسجد البشرة بمدينة الغنايم .

وأشاد محافظ أسيوط بالدور البارز لوزير الأوقاف الذي يولي المساجد عناية خاصة فبيوت الله لا بد أن تكون منارة وعنوانا للنظافة والجمال، كما عبر عن سعادته بالتزام الجمهور بالتعليمات الاحترازية الخاصة بفيروس كرونا المستجد.

وافتتحت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 72 مسجدا كلها من تنفيذ وزارة الأوقاف ، منها مسجد المركز الإسلامي المصري بدار السلام بتنزانيا بعد تطويره ، و71 مسجدا فى مصر ، وأكدت وزارة الأوقاف، أنه يجرى الإعداد لافتتاح 74 مسجدا آخرين الجمعة المقبلة بعضها من تنفيذ الوزارة وبعضها من الجهود الذاتية التي تتم تحت إشراف الوزارة ، منها 13 مسجدا بمحافظة البحيرة، متسائلة:"هل من مزايد بعد ذلك على جهود الدولة المصرية في خدمة وعمارة بيوت الله (عز وجل) ؟!".

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وفى البحر الأحمر افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مسجد الأحياء بمدينة الغردقة، بحضور اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر، وألقى وزير الأوقاف خطبة الجمعة بمسجد الميناء بمحافظة البحر الأحمر ، تحت عنوان :" كيف نستعيد قيمنا وأخلاقنا الجميلة؟ "