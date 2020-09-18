تعهدا بحسن رعاية ابنتهما.. النيابة تخلي سبيل أحمد وزينب بضمان مالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:
أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي، بإخلاء سبيل المتهمين "أحمد وزينب" إذا سددا ضمانًا ماليا، وتكليف المجلس القومي للطفولة والأمومة باستمرار متابعة حالة ابنتهما "إيلين".
و كانت النيابة العامةاستكملت استجواب المتهمين، واللذان أبديا خلال الاستجواب تعهدهما بحسن رعاية ابنتهما وندمهما على ما ارتكباه في حقها، وعدم تكرارهما هذا الفعل مستقبلًا، طالبين إخلاء سبيلهما لصغر سن ابنتهما المجني عليها وولايتهما عليها.
وبعرض الأمر على النائب العام أمر بإخلاء سبيل المتهمين إذا سددا ضمانًا ماليا قدره "أربعون ألف جنيه"، وتكليف المختصين بمجلس الأمومة والطفولة باستمرار متابعة الحالة الاجتماعية للمجني عليها، ووالديها وذويها لمنع استغلالها بأي صورة من صور الاستغلال مرة أخرى، أو تعريضها للخطر.
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