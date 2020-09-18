حادث مروع على طريق المشير.. مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في تصادم سيارة وأتوبيس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: لقي شخص مصرعه فيما أصيب 2 آخرين في حادث تصادم بين سيارة ملاكى وأتوبيس بمحور المشير طنطاوى اتجاه مدينة نصر. ورد بلاغ من الأهالي لشرطة النجدة بوقوع حادث مروري بمحور المشير طنطاوي، وعلى الفور توجهت قوة أمنية لمكان البلاغ بصحبة سيارة إسعاف، وتم نقل المتوفى والمصابين للمستشفى. فيما رفع رجال الإدارة العامة للمرور آثار الحادث وأعادوا حركة السير لطبيعتها عقب تباطؤ حركة المركبات أعلى الطريق، وجرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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