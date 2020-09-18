متفوقة على 30 دولة.. مصر تفوز بالمركز الثاني بمسابقة نادي القصة للأطفال بالصين

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

وجهت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، التهنئة للطفل عبد الرحمن ماهر البالغ من العمر ١١ عام، وهو أحد أبناء المركز القومى لثقافة الطفل والحديقة الثقافية، التابعان للمجلس الأعلى للثقافة، بعد حصوله على جائزة المركز الثاني عالميا من نادي القصة بدولة الصين ضمن ٣٠ دولة شاركت فى المسابقة التي ينظمها نادى القصة story club بالصين وتم تخصيص فعاليتها هذا العام للتوعية بمكافحة فيروس كورونا.

وقالت عبد الدايم، إن الجائزة تعد انتصارا عالميا جديدا للثقافة المصرية في إبداعات الطفل المصري خاصة، وأنها جاءت بعد منافسات مع متسابقين من ٣٠ دولة، مشيرة إلى خصوبة التربة الإبداعية فى مصر والتى تزخر بالمواهب الواعدة القادرة على حفظ المكانة الرائدة للوطن إقليميا وعالميا.

من جانبه قال الدكتور هشام عزمى أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، إن الجائزة جاءت بعد نشر فيديو عن مواجهة فيروس كورونا على قناة المركز القومى لثقافة الطفل باليوتيوب ضمن برنامج من إبداعات الصغار وتم تكريم الأطفال العشرة فى احتفال عالمى عبر شبكة الإنترنت.

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وأرسل الطفل الفائز عبد الرحمن ماهر فيديو لمدة دقيقة تمت إذاعته وتحدث خلاله عن أحلامه ودور وزارة الثقافة فى دعمه موجها الشكر لوزيرة الثقافة على رعايتها ومساندتها للمواهب المميزة.

ومن جانبة أكد الكاتب محمد ناصف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، أنوه تمت المشاركة بعشرة أعمال متنوعة من إبداعات الأطفال تم اختيار منها فيديو الطفل عبد الرحمن ماهر ليفوز بالجائزة الثانية وهو ما يعكس القدرات الإبداعية التنافسية للطفل المصري في العالم واهتمام الدولة بتنمية الموهوبين والنابغين.

وأضاف أن حفل إعلان الجوائز الذي أقيم صباح اليوم تضمن جزءا كبيرا من أغنية "اوعى كورونا تبقى" من كلماته، ألحان وائل عوض ورسوم الفنان على عبد الرحمن الشيخ، غناء ملك رضا، ياسمين عيد، يوسف وائل ويحيى وائل وتم ترجمتها للغة الصينية.