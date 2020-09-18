أخبار مصر | محافظ الجيزة يصدر قرارًا بتشكيل لجنة لتنظيم انتظار المركبات في الشوارع

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 18 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة يصدر قرارًا بتشكيل لجنة لتنظيم انتظار المركبات في الشوارع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارًا بتشكيل لجنة لتنظيم انتظار المركبات فى الشوارع الخاضعة لاحكام القانون رقم 150/2020، وذلك فى اطار المجهودات التى تنفذها المحافظة للقضاء على ظاهرة الانتظار العشوائي للسيارات وللحد من الاختناقات المرورية الناتجه عن ذلك وتحقيق السيولة المرورية والعمل على توفير أكبر قدر من فرص العمل بالمشروع.

وقال المحافظ، إن اللجنة سوف تختص بتحديد الاماكن والاوقات التى يجوز فيها انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة اوجهاز المدينة المختص بما لا يعيق حركة المرور وبالتنسيق مع ادارة المرور المختصة.

مشيرا أنه سيتم اعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال اماكن الانتظار وفقا لاحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182/2018 مع مراعاة ان تتضمن تلك الشروط امكانية استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة فى الاماكن القابلة لذلك.

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كما ضمت اختصاصات اللجنة تحديد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافى فى الاحوال والاوقات التى يتقرر فيها هذا المقابل مع مراعاة المستوى الاقتصادى لطبيعة المكان.

واكد المحافظ ان سيتم تحديد الضوابط والاشتراطات المتطلبة فى القائمين على العمل بتخفيض انتظار المركبات سواء لدى الشركات او الافراد ومنح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأشخاص التابعين للشركات والأفراد.

وشمل قرار محافظ الجيزة ان تكون اللجنة برئاسة رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية وبعضوية كلًا من ممثل عن الوحدة المحلية لمدينة الجيزة و الادارة العامة لمرور الجيزة ورئيس جهاز مشروع النقل الجماعى ممثلين عن مديرية امن الجيزة و الادارة العامة للشؤن القانونية بالمحافظة و عن الادارة العامة للشؤن المالية بالمحافظة .

وأكد المحافظ على ان تشكيل هذه اللجنة ياتى ضمن السياسات التى تنتهجها المحافظة للقضاء على الازدحام المرورى والانتظار العشوائى بالشوارع واعادة الانضباط للشارع حيث تم اصدار اللائحة الخاصة بتنظيم ساحات الانتظار وكذلك مواجهة الحواجز الحديدية والخراسانية والتى يستخدمها البعض لحجز اماكن انتظار للمركبات .



