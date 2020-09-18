أخبار مصر | القوى العاملة: بدء تدريب الشباب مجاناً على صيانة المحمول والدش والخياطة ببورسعيد

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 18 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر القوى العاملة: بدء تدريب الشباب مجاناً على صيانة المحمول والدش والخياطة ببورسعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة القوى العاملة عن بدء الدورات التدريبية مجانا على مهن الخياطة والحياكة ، وصيانة المحمول والدش ، وذلك بمركز التدريب المهني بمديرية القوى العاملة ببورسعيد ، وذلك في إطار توجه الدولة لتخفيف حدة البطالة ، وتنمية القدرات والمهارات المكتسبة من التكنولوجيا المتقدمة لتنمية الموارد البشرية لتلبية متطلبات سوق العمل .وكان وزير القوي العاملة محمد سعفان، قد وجه مديريات القوي العاملة على مستوى 27 محافظة بوضع آلية منضبطة لاستئناف العملية التدريبية بكافة المراكز الثابتة والمتنقلة التابعة لها يراعي فيها الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وأعمال التعقيم والتطهير اليومي للأجهزة والمعدات وأماكن التدريب للحد من انتشار فيروس كورونا ، فضلاً عن تخفيض أعداد المتدربين بالورش والمراكز لما يقرب من 50% من سعتها التدريبية.وفي نفس السياق أوضح السيد السنجابي مدير المديرية، أنه سوف يتم البدء في عملية التدريب فور التسجيل على هذه المهن ، والتي تشمل مجالات: صيانة وإصلاح المحمول والدش ، والتفصيل والحياكة .ولفت مدير المديرية إلي أن المتدرب سوف يحصل خلال فترة التدريب على عدد من المميزات تشمل : حافز تدريب عبارة عن بدل انتقال يومي للمتدرب ، فضلا عن التأمين على المتدرب خلال فترة التدريب ، وتوفير فرص عمل بعد انتهاء التدريب للمتميزين، مع منح المتدربين شهادة معتمدة من المديرية ، وتوفير جميع الأدوات والمعدات للمتدرب وتوزيع زي موحد خاص لكل متدرب مجاناً، مؤكداً أن جميع صالات وأماكن التدريب يتم تعقيمها يوميا .وحدد مدير المديرية شروط الالتحاق، أن يكون سن المتقدم من ١٨ حتى ٤٥ عاماً ، ومتفرغاً من الساعة التاسعة صباحاً حتى الواحدة بعد الظهر ، على أن يتم تقديم الطلبات بمقر مركز التدريب إلى مدير المركز غادة طنطاوى، وعنوانه : مديرية القوى العاملة - بنك الإسكان خلف حضانة الفيروز بجوار مدرسة حافظ إبراهيم.

اليوم.. مصر تشارك في الاحتفال باليوم العالمي الأول للمساواة في الأجور

تشارك وزارة القوى العاملة في فعاليات الاحتفال باليوم العالمي الأول للمساواة في الأجور عبر شبكة الانترنت الذي يعقد اليوم الجمعة ، لتبادل الأفكار والأدلة حول كيفية مكافحة التمييز على أساس النوع الاجتماعي بفاعلية، مع الالتزام بمزيد من الإجراءات لتحقيق المساواة في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية.

وسوف تتناول الاحتفالية عرض لعدد من الخبرات حول قضايا تعزيز المساواة في الأجور في مختلف القطاعات بمشاركة من الجهات الفاعلة من ممثلي الحكومات ومنظمات أصحاب الأعمال ومنظمات العمال .

ومن المقرر أن يمثل الأمانة العامة التحالف الدولي للمساواة في الأجور كل من غاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية؛ وفمزيلي ملامبو نجوكا المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة؛ وأنجيل غوريا أمين عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وقد انضمت مصر إلى التحالف الدولي للمساواة في الأجور في بداية عام 2020 وتتمتع بعضوية لجنة تسيير الأعمال الخاصة بالتحالف، ويعكس انضمام مصر للتحالف الدولي للأجور حرص الحكومة المصرية على الالتزام بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 ، وخاصة الهدف 8.5 والذي ينص على : تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق لجميع النساء والرجال ، بما في ذلك الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة ، والأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة.

يذكر أن التحالف الدولي للمساواة في الأجور أنشأ بتعاون من منظمة العمل الدولية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في سبتمبر 2017 كمنتدى عالمي لحشد التزام المجتمع العالمي وضمان عمله نحو الحد من استمرار فجوة الأجور بين الجنسين والتي تقدر بنسبة 23% على مستوى العالم.



